Primo maggio, oltre 400 candidature per il concerto in Piazza

Oltre 400 candidature sono arrivate dagli artisti del territorio per il concerto del primo maggio, organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil in piazza del Popolo per celebrare il lavoro e i lavoratori. Dopo anni di stop i sindacati hanno deciso di riportare la festa in piazza, con un concertone in cui saranno protagoniste le band del territorio.

Più di 400 candidature arrivate ma soltanto 22 artisti, tra band e solisti, saliranno sul palco a partire dalle 18: da The Elephants in the room a Daria, passando per Buva e La Vecchia Farfisa, Lynora, Velia, Makinada, La Noce, Laura Sangermano, Andrea Lombardo, Francesco Anselmo, Marco Russo, Cromostuso, Carneo, Testarossa, Eucalipso, Belly Button, Jassies, Galil30, Tothem, Novagorica, Trickster. “Scegliere e selezionare soltanto una minima parte di artiste e artisti tra questa mole di richieste è stato difficilissimo - dicono i sindacati - Avremmo voluto dar spazio a tutti quei progetti meritevoli che purtroppo sono rimasti fuori, ma per motivi organizzativi non ci è stato possibile. È per questo che vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno risposto con entusiasmo a questa iniziativa”.

“Il concerto del primo maggio 2023 in Piazza del Popolo rappresenta un grande momento di festa e di incontro per giovani, artisti e amanti della musica - spiegano ancora Cgil, Cisl e Uil - un evento culturale che si inserisce all'interno delle celebrazioni della Festa dei Lavoratori a Latina, in cui le sigle sindacali saranno impegnate a partire dalle 16 presso il Circolo Cittadino in una tavola rotonda per parlare di lavoro e di sviluppo del territorio".

I gruppi e i solisti, con storia e biografia sono visibili sulla pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/profile.php?id=100089717817294