Concorso internazionale di fotografia, la luce raccontata dagli studenti

Prima tappa questa mattina del Concorso Internazionale di Fotografia-Città di Latina, l’iniziativa che punta a promuovere la creatività attraverso lo strumento della fotografia per far conoscere il capoluogo pontino a livello internazionale.

Nei locali del Circolo cittadino in piazza del Popolo a Latina a presentare i propri lavori, il cui tema è quello della luce, c’erano gli studenti del liceo artistico ‘Buonarroti’ di Latina accompagnati dalla preside. “Questo concorso – ha sottolineato Anna Rita Leone – è un’opportunità di crescita per i ragazzi che hanno modo di esprimere la loro creatività come valore aggiunto e trasmettere emozioni con le loro opere”.

Un appuntamento al quale hanno voluto prendere parte anche il presidente del circolo Alfredo De Santis e il presidente del Comitato Bruno Bulgarelli. “I giovani – ha detto De Santis – sono la vera ricchezza di questa città, portatori di vitalità e immagini che possono promuovere e far conoscere Latina”. “Per restituire un'dentità alla nostra città torniamo alla fotografia d’autore – ha aggiunto Bulgarelli – come si faceva una volta,”.

Le opere degli studenti arricchiscono dunque i locali del Circolo e offrono un percorso visivo con luci, immagini e colori del mondo visto attraverso i loro occhi.

Il bando del concorso sarà aperto a gennaio ma fino ad allora ci saranno comunque una sarie di eventi come mostre e concerti dei quali protagonisti dsaranno proprio gli studenti degli istituti coinvolti nell'iniziativa tra i quali il liceo Musicale e l'istituto Vittorio Veneto.