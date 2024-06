Palazzo Key, arriva la confisca definitiva: ora l'ordinanza di demolizione

Il grattacielo Key di Latina è stato confiscato dalal Corte di Cassazione. La sentenza è stata emessa nei giorni scorsi al termine di una lunga battaglia giudiziaria. Il palazzo nel centro cittadino del capoluogo da 16 anni è sotto sequestro. Ora la decisione diventa definitiva.

La vicenda mette fine dunque a un'annosa vicenda. "La confisca del palazzo Key disposta dalla Cassazione - commenta la sindaca Matilde Celentano - è una notizia importante che chiude un procedimento giudiziario decennale. La decisione tuttavia non coglie di sorpresa perché dal primo giorno in cui mi sono insediata ho personalmente monitorato, di concerto con l'assessore all'Urbanistica Annalisa Muzio, la vicenda del grattacielo, sulla quale l'assessorato aveva comunque intrapreso le necessarie procedure per verificare la sua legittimità, definite con un provvedimento di diniego a una vecchia domanda di condono del 2013. Tale diniego era propedeutico all’ordinanza di demolizione, in corso di predisposizione”.



“La sentenza della Corte di Cassazione ora imprime una svolta decisiva – ha aggiunto la prima cittadina - e apre uno scenario nuovo per le sorti future del centro cittadino. Adesso di concerto con l’assessorato all’Urbanistica provvederemo a far predisporre dagli uffici tutti gli ulteriori atti amministrativi per conseguire la definitiva acquisizione del bene al patrimonio comunale”.



“Ora avvieremo subito, con l’assessore Muzio che ha seguito con impegno tutte le fasi procedimentali per la conseguita acquisizione, un confronto interno alla maggioranza per stabilire quale direzione prendere sul futuro del bene. Dovremo – ha concluso - avere le idee chiare sulla destinazione e l’utilizzo dell’edificio, qualora si decidesse di conservarlo piuttosto che abbatterlo”.