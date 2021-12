Cisl Funzione pubblica, eletta la nuova segreteria di Latina

Si è concluso con l’elezione della nuova segreteria il 4° Congresso della Fns Cisl di Latina che aveva come tema ‘Insieme per il futuro della sicurezza e del soccorso’. All’appuntamento hanno partecipato per la Segreteria Nazionale Maurizio Giardina e Raimondo Inganni, il Segretario generale del Lazio Massimo Costantino ed il segretario generale aggiunto Giuseppe Zinicola.

Il Consiglio direttivo ha riconfermato Salvatore Polverino segretario generale Fns Cisl di Latina mentre entra per la prima volta Francesco Blagano come segretario generale aggiunto, confermato inoltre Tommaso Fiatti alla carica di segretario territoriale .

Entrano inoltre a far parte della squadra i nuovi coordinatori territoriali Vittorio Borriello (polizia penitenziaria) e Ernesto Compatangelo (vigili del fuoco).