Cerimonia al 70° Stormo: consegna delle Aquile di pilota ai giovani allievi

Si è svolta oggi, martedì 12 dicembre, al 70 Stormo "Giulio Cesare Graziani” di Latina, la tradizionale cerimonia di consegna delle Aquile di pilota di aeroplano agli allievi del primo corso normale dell’Accademia Aeronautica “Eolo VI” e del 129° corso Aupc, Allievi ufficiali piloti di complemento. All'evento, che rappresenta il primo traguardo conseguito dai giovani allievi che aspirano a diventare piloti dell'Aeronautica militare, hanno partecipato le massime autorità militari, civili e religiose del territorio pontino oltre ai familiari e agli amici dei piloti.

La cerimonia è stata presieduta dal capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti che, come da tradizione, ha appuntato l’ambita aquila sul petto degli allievi primi classificati di entrambe le classi. "Al termine di un lungo e intenso percorso di studi ed attività di volo - ha commentato il comandante del 70° Stormo Giuseppe Bellomo - questi sforzi sono ricambiati: 42 allievi del primo corso, 1 allievo straniero del secondo corso e 14 allievi piloti di complemento indosseranno l’aquila di pilota di aeroplano. La consegna delle aquile ai neo brevettati - ha aggiunto il colonnello - rappresenta il frutto e la sintesi di tutto quello che ogni giorno facciamo con dedizione, competenza, entusiasmo e con insaziabile voglia di crescere e migliorarci. Grazie a voi, uomini e donne del 70° stormo, grazie al vostro lavoro, la base aerea pontina continua a crescere e ricomincia a splendere". Dopo la consegna delle Aquile di pilota a tutti i giovani frequentatori, ha preso la parola il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che ha espresso il proprio augurio: “È un percorso che vi porterà a solcare cieli per il mondo su macchine strepitose. Tradizioni e sguardo verso il futuro sono fondamentali, voi siete il futuro. Come fu per me abbiate il vostro sogno e grazie agli istruttori perché trasferite questa passione”

Nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare, questo evento ha voluto rimarcare e consolidare lo stretto legame tra la città di Latina e l’aeroporto militare pontino, una delle realtà di eccellenza al livello nazionale e internazionale nel campo della selezione al volo militare.