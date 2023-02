Sisto Linea: lavori in corso del Consorzio di bonifica per oltre 5 milioni di euro

Lavori in corso sul distretto irriguo Sisto Linea, nei comuni di Latina e Pontinia. Ne ha dato comunicazione l'Anbi Lazio. Gli interventi previsti rientrano nel programma dei lavori relativi al progetto di adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'agro pontino per il lotto funzionale del distretto Sisto Linea - 1/2/3.

Con il progetto, finanziato per oltre 5 milioni di euro con la Legge 145/2018, il Consorzio intende migliorare l'efficienza e la qualità dell'ìimpianto irriuo attraverso interventi che favoriscano un maggiore risparmio idrico e una più efficiente distribuzione dell'acqua. “Attualmente - dichiara il presidente Lino Conti - sono state collaudate in stabilimento le nuove tubazioni DN 335 mm per complessivi 831 metri. e di recente è stata effettuata una prova in campo, con esito positivo, di uno dei nuovi idrocontatori automatizzati. Entro il prossimo mese di marzo le imprese aggiudicatrici dei lavori procederanno all’approvvigionamento della restante parte delle tubazioni,per altri 1260 metri complessivi, e delle restanti apparecchiature idrauliche”.

Nello stesso progetto è prevista anche la fornitura di un sistema di telecontrollo per consentire una gestione innovativa del servizio irriguo e un utilizzo ottimale delle risorse idriche. I lavori sono stati finanziati per un importo complessivo di oltre € 5 milioni.