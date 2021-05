Zona pub: contingentamento degli accessi per tutti i fine settimana di maggio

Proseguirà anche per tutti i prossimi fine settimane del mese di maggio il contingentamento dinamico degli accessi nella zona dei pub di Latina. Lo ha stabilito il sindaco con un'ordinanza firmata oggi, 12 maggio, in cui si dispone "l’interdizione, nella misura in cui, a discrezione delle forze di polizia, necessiti per evitare assembramenti, all’accesso del tratto di via Neghelli compreso tra via Cesare Battisti e viale Lago Ascianghi mediante momentaneo transennamento, esclusivamente nelle serate di venerdì, sabato e domenica, con decorrenza dal giorno venerdì 14 maggio e fino a domenica 30 maggio 2021 compresa".

Il provvedimento si è reso necessario in ragione del particolare periodo di emergenza sanitaria per impedire situazioni di assembramento che possono configurarsi in concomitanza dei weekend nella cosiddetta zona dei pub. Nel caso in cui le forze di polizia ravvisino assembramenti e dunque condizioni potenzialmente pericolose dal punto di vista del distanziamento interpersonale, potranno interdire ulteriori accessi in via Neghelli fino a quando, attraverso il deflusso delle persone, non venga ripristinata una situazione ritenuta non più a rischio.