Green pass obbligatorio anche per gli avvocati, i controlli in Tribunale

Approdano anche in Tribunale a Latina le nuove disposizioni anti Covid contenute nell’ultimo decreto del Governo che prevede l’obbligo di green pass per gli avvocati che devono accedere agli uffici giudiziari.

Oltre ai professionisti l’obbligo vale anche per consulenti tecnici e periti. Così già da ieri a piazza Buozzi è partito il controllo sulle certificazioni che fino al varo delle recenti disposizioni non era previsto se non per i magistrati e il personale del palazzo di giustizia.

L’incarico di verificare la validità del Green passa è stata affidata agli addetti alla vigilanza del Palazzo di giustizia ai quali la Procura generale ha fornito un telefono cellulare per effettuare tale controllo. Non ci sono stati problemi e i professionisti si cono adeguati alle norme contenute nel decreto che, fatte salve nuove disposizioni, resteranno in vigore fino al 31 marzo prossimo. Sono invece esenti dall’obbligo di esibire il pass e quindi hanno accesso libero in Tribunale sia i testimoni che le parti dei processi vale a dire imputati e parti offese.