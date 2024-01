'Intelligenza artificiale e futuro della coesistenza', esperti a confronto

La sala conferenze dell’università ‘La Sapienza’ polo di Latina domani, martedì 23 gennaio, alle ore 15, ospiterà il convegno “Oltre Turing, Umanità, Intelligenza Artificiale e il Futuro della coesistenza” evento di apertura della X edizione della gara “Problem Solving per Macchina di Turing” collegata alla facoltà di Informatica di Pisa, organizzata dal Rotary Club Latina con il contributo di Alberto Lo Pinto. Si tratta di una gara che dal 2015 ha visto il coinvolgimento di migliaia di studenti degli istituti superiori della provincia pontina, e non solo.

Il convegno esplorerà il futuro e l’evoluzione dell'interazione uomo-macchina, unendo visioni e innovazioni proposte dall'informatica, dall'intelligenza artificiale, dalle life sciences e dalle scienze robotiche. I lavori saranno coordinati da Paolo Forte, coordinatore del Progetto "Problem Solving per la Macchina di Turing". Interverranno inoltre Guido Frascadore; startupper settore Fintech - Founder Bemind su “Intelligenza Artificiale: come cambia la nostra interazione con le tecnologie”; Alessandro Corsini, docente della facoltà di ingegneria civile e industriale su “Intelligenza Artificiale e Transizione energetica”; Francesco Iberite, dottore di ricerca dell’università Sant'Anna di Pisa e sperto in Biorobotica su “Innovazione nelle interfacce uomo-macchina”; Francesco Pappone e Federico Califano, cofondatori di AI Sparks su “Tendenze nell'Intelligenza Artificiale e il loro impatto pratico”; Franco Petrucci, founder Decisyon Inc. e Metafyre su “Silicon Valley e Impatto dell'Intelligenza Artificiale oltreoceano”; Ennio Tasciotti, professore di Biotecnologie dell’università San Raffaele esperto di nanotecnologie e biologia molecolare su “Intersezione tra le life sciences e la tecnologia”.