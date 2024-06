2 giugno: processione del Corpus Domini a Latina e nelle altre città della Diocesi

Oggi domenica 2 giugno si celebra la festività del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, per cui in tutte le città della diocesi si terranno le tradizionali processioni che terminano con la benedizione eucaristica. Dove è possibile, in genere, viene tenuta una unica messa cittadina e processione.

A Latina il vescovo Mariano Crociata presiederà, alle 19, la Messa nella cattedrale di San Marco, mentre nelle altre chiese della città non si terranno le messe vespertine. La liturgia prevede che al termine della celebrazione si tenga la processione eucaristica del Corpus Domini. Dopo la Messa, l'ostensorio con il Corpo di Cristo, portato dal vescovo Crociata, attraverserà piazza San Marco per procedere lungo corso della Repubblica, attraversando piazza del Popolo, per arrivare a prendere poi viale XVIII Dicembre, da qui proseguendo verso piazza Santa Maria Goretti, dove terminerà la processione con la benedizione eucaristica impartita dal Vescovo.

A Terracina, la messa sarà celebrata, alle ore 18.30, nella concattedrale di San Cesareo, presieduta dal vicario foraneo don Giuseppe Fantozzi, che guiderà poi la processione fino alla Chiesa del Santissimo Salvatore.

A Sezze, il vicario foraneo don Gianmarco Falcone, alle ore 18.30, presiederà la messa nella concattedrale setina e poi guiderà la processione per le strade del centro storico. Sempre in questa forania si terranno altre processioni nei maggiori centri come Pontinia, Bassiano, Sermoneta nel centro storico. Ne organizzerà una anche l'abbazia di Valvisciolo con le parrocchie di Pontenuovo e Tufette.

Unica messa cittadina anche a Priverno, alle 20 nella concattedrale di Santa Maria, presieduta dal vicario foraneo don Alessandro Trani, con processione per le strade del centro storico. Un'altra processione si terrà a Fossanova, nei pressi dell'abbazia.

A Cisterna di Latina, invece, alle 18.30 la messa sarà nella chiesa di San Valentino, presieduta da don Patrizio Di Pinto, vicario foraneo, e la processione per le vie circostanti visti i lavori nel centro storico cittadino.