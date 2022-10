Rifiuti: riapre il centro di Chiesuola e dal 7 novembre porta a porta per altre 9mila utenze

Lunedì 7 novembre riapre al pubblico il centro di raccolta rifiuti che si trova a Chiesuola e nella stessa data il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà esteso anche ad altre 9mila utenze cittadine.

Dopo gli interventi di riqualificazione, le verifiche e le autorizzazioni delle autorità, il centro di Chiesuola torna a disposizione della comunità per incrementare il servizio già offerto dalle strutture di via Bassianese e di via Massaro. L'azienda Abc ha annunciato che a breve comunicherà giorni e orari di apertura. Il servizio porta a porta, che già ha interessato oltre 30mila utenti, arriverà anche in altre zone della città di Latina: il lido, la Litoranea, Borgo Sabotino, Borgo Grappa, Piccarello e Latina Nord (Chiesuola e Borgo Carso).

"Ringraziamo i cittadini per la fattiva collaborazione - spiega il direttore di Abc Silvio Ascoli - Nel mese di agosto il valore medio di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale ha raggiunto il 45% circa, con picchi dell’80% nelle aree del nuovo porta a porta. E’ la prima volta che nella città di Latina viene superata la soglia del 40%. Nelle prossime settimane saranno anche rimossi i cassonetti stradali presenti nei quartieri Europa e Isonzo".

Intanto prosegue la consegna a domicilio di attrezzature da parte del personale specializzato dotato di tesserino di riconoscimento. Gli utenti che non saranno a casa al momento della consegna, troveranno un avviso con i contatti per fissare un nuovo appuntamento: il numero 06/32092110 o l’indirizzo email servizioabclatina@sedensrl.it. Con le attrezzature, gli utenti riceveranno anche il calendario con le informazioni relative al servizio e ai giorni di esposizione. Per ritirare direttamente il kit, è operativo il Front Office di Abc in via dei Monti Lepini 44/46 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:45.