Mense scolastiche, Latina tra le 10 città italiane con il servizio meno caro

Cresce l'interesse delle famiglie italiane verso il sistema di ristorazione scolastica, sia in riferimento al rispetto dei parametri nutrizionali previsti sia rispetto alla qualità dei prodotti ma anche al costo. Ora il nuovo report di Cittadinanzattiva fa il punto sul costo medio sostenuto dalle famiglie annualmente per la tariffa della mensa scolastica definita dal proprio Comune.

"La mensa per i Comuni e per la cittadinanza rappresenta un investimento importante - scrive Cittadinanzattiva nel report - sulla qualità dei prodotti, sulla salute dei singoli e della collettività, sulla riduzione dell’impatto ambientale della stessa mensa. A condizione che tali costi vengano assunti dalla fiscalità generale o che, in attesa di ciò, non vengano penalizzate le famiglie con reddito medio basso". La Scuola di Cittadinanzattiva ha effettuato un’indagine sulle tariffe applicate al servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie, in tutti i capoluoghi di provincia italiani, con riferimento all’anno scolastico 2022/23. Le tariffe sono state raffrontate a quelle rilevate per l’anno scolastico 2020/2021". La famiglia di riferimento è composta da tre persone (due genitori e un figlio minore), ha un reddito lordo annuo di 44.200 euro, con corrispondente Isee di 19mila euro. Nel calcolo della quota annuale del servizio di ristorazione scolastica si è ipotizzata una frequenza di 20 giorni mensili per un totale di 9 mesi escludendo eventuali quote extra annuali o mensili.

Ebbene dall'analisi emerge che Latina è tra le 10 città più economiche sia per il costo del servizio nelle scuole dell'infanzia sia nelle scuole primarie. Nel primo caso, nella classifica delle 10 città più economiche, svetta Barletta, in Puglia, dove il costo medio di un pasto è di 2 euro e quello annuo ammonta a 360. Latina è la decima nella graduatoria, unica del Lazio, con un costo giornaliero del pasto di 2,60 euro e un costo annuo di 468. Stessi dati anche per quanto riguarda la scuola primaria. Nella scuola dell'infanzia sul podio delle città più costose per mense scolastiche compare invece Torino (660 euro a pasto per un totale di 1.188 euro all'anno), mentre per la primaria il podio della città più costosa è occupato da Livorno dove le famiglie spendono ogni giorno 640 euro.

L'analisi dei dati su base regionale vede invece i costi più alti sostenuti dalle famiglie di Rieti (5,39 euro a pasto, 107,80 euro al mese, 970 euro all'anno), seguiti da quelli di Frosinone (4,95 al giorno, 99 euro al mese, 891 all'anno). Mentre a Roma e Latina si trovano le mense scolastiche meno care: con costi annui rispettivamente di 418 e 468 euro.