Erba alta e degrado, esasperati i residenti di Borgo Carso: "Ignorati dall'amministrazione"

Sono esasperati i cittadini di Borgo Carso, alle prese con la mancata gestione del verde pubblico da parte dell'amministrazione comunale, soprattutto nell'area di piazza Stefanato. Da ormai quasi un anno i cittadini del borgo hanno infatti chiesto la possibilità di agire in autonomia per il taglio dell'erba attraverso la sottoscrizione di un patto di collaborazione, ma ad oggi la richiesta non ha ancora avuto risposta da parte del Comune.

"E’ diventato impossibile controllare il sito del Comune - spiegano dal Comitato spontaneo - perché è sparita tutta la parte della consultazione dei patti di collaborazione. Non possiamo più sopportare di vedere il verde trascurato e impraticabile, mentre i nostri solleciti sono caduti nel vuoto. Nonostante gli sforzi dei cittadini nel cercare un dialogo costruttivo, l'amministrazione comunale sembra ignorare completamente le nostre richieste e segnalazioni". Neanche l'area giochi dedicata ai bambini è agibile e tutta la piazza è in stato di abbandono, con erba altissima.

La situazione è stata ripetutamente segnalata in via ufficiale ma i residenti si sentono ignorati. "Nonostante le nostre richieste - spiegano - nulla è stato fatto neanche per la rimozione dei residui della potatura degli alberi nella scuola elementare, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri bambini. Chiediamo solamente di poter agire autonomamente per il taglio dell'erba e di ricevere risposte concrete e tempestive dall'amministrazione comunale. A questo punto è arrivato il momento per l'amministrazione di dimostrare il suo impegno verso i cittadini e di rispondere alle nostre richieste. Borgo Carso, come tutti i borghi della nostra città, non può essere usato solo come un bacino di voti. Vogliamo più vicinanza e considerazione".