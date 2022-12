Il Comune approva il progetto dell'Ater: demolizione e ricostruzione di un edificio in via Virgilio

Mancava il passaggio di approvazione del Comune e ora la delibera è arrivata. L'amministrazione comunale di Latina ha pubblicato la delibera per l'intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio popolare che conta 19 alloggi e che si trova in via Virgilio, ex Villaggio Trieste, inserito nell'ambito del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". Si tratta di un progetto che sarà realizzato dall'Ater di Latina con fondi del Pnrr, per un importo complessivo di finanziamento pari a 4.704.000 euro.

L'intervento si aggiunge ai lavori di efficientamento energetico e adeguamento sismico su 230 alloggi della provincia di Latina, presentati proprio in questi giorni dall'Ater.

Il progetto di via Virgilio si inserisce, come si legge nella delibera firmata dal commissario Carmine Valente, "in un contesto urbano completamente edificato e ad alta densità abitativa, caratterizzato da edifici realizzati negli anni 50-60 oltre che dalla presenza di manufatti precari e abusivi collocati in particolare nelle aree circostanti il lotto di intervento, che determinano un degrado ambientale". La proposta presentata dall'Ater prevede la riqualificazione dell'area mediante la demolizione di un edificio e la successiva nuova edificazione. Sarà un intervento a "consumo di suolo zero", che risponde ai principi di sostenibilità ambientale per quanto riguarda l’efficienza energetica e la progettazione antisismica nonchè l’eliminazione delle barriere architettoniche. L'obiettivo è quello di "contribuire alla riqualificazione del quartiere e migliorare la qualità dell’ambiente naturale e fisico, chiave determinante della qualità della vita e fattore decisivo nell’attrarre attività economiche e imprenditoriali anche nelle aree caratterizzate dalle molteplici possibili condizioni di degrado ambientale o marginalità sociale".