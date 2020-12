'ComuniRicicloni' Legambiente, salgono sul podio Norma e Fondi

Ottimo risultato di alcuni Comuni pontini in Ecoforum 2020 di Legambiente Lazio che premia i “Comuni Ricicloni” , “R ifiuti Free” e “Plastic Free” del Lazio, sulla base delle prestazioni ottenute durante l’anno 201 9 e stimate da l Centro Nazionale dei Rifiuti e dell’Economia Circolare di ISPRA .

I numeri di quest’anno sono incoraggianti: ci sono ben 177 Comuni Ricicloni e la percentuale di raccolta differenziata regionale sale per la prima volta sopra al 50%. Sul podio come migliori Comuni in assoluto ci sono Corchiano con l’85,7% di differenziata, Norma 84,7% e Fondi con l’84,4% che è anche primo tra i Comuni con più di 5.000 abitanti.

Per quanto riguarda i Comuni Plastic Free per la raccolta differenziata ci sono Paliano, Patrica, Castelnuovo di Porto e Itri. Complessivamente sono venti i Comuni ‘ricicloni’ della provincia di Latina.

Invece tra i Comuni Ricicloni più grandi al primo posto per tonnellate di Raccolta Differenziata c’è Aprilia. Rispetto all’anno precedente le province incrementano tutte le loro performance nella raccolta differenziata.

La raccolta differenziata cresce nel Lazio di circa 4.87 punti percentuali, raggiungendo il 52,31%; era del 47,34 nel 2018 (+5% in un anno) e aumenta di 153.300 tonnellate nel 2019 con un incremento della quantità di del +10,7%. Per quanto riguarda Latina guadagna 5,62 punti percentuali rispetto alla precedente classifica e raggiunge il 56,29% di raccolta differenziata.