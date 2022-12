Doni di Natale ai bambini ricoverati al Goretti: l'iniziativa di Fratelli d'Italia

Iniziativa di solidarietà di Fratelli d'Italia. Una delegazione del partito, guidata dal senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini, sarà venerdì 23 dicembre all’pspedale Santa Maria Goretti di Latina per distribuire doni ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e ai piccoli pazienti che dovessero trovarsi nel pronto soccorso pediatrico. Per l’acquisto dei doni si è in messa in moto una vera e propria macchina della solidarietà, che ha impegnato il senatore Calandrini e molti iscritti e simpatizzanti del partito in provincia di Latina.



“Si tratta di un piccolissimo gesto – commenta il coordinatore provinciale di Fratelli di Italia – siamo a ridosso di giorni di festa che molti di noi avranno la possibilità di trascorrere in serenità con i propri cari. Non bisogna mai dimenticarsi però di chi è meno fortunato di noi e per curarsi è costretto a passare queste vacanze di Natale in un letto di ospedale. Se questa nostra semplice iniziativa servirà a regalare un sorriso e ad allietare anche alcune ore trascorse in ospedale da questi piccoli pazienti, avremo raggiunto il nostro obiettivo. Colgo l’occasione – conclude – per ringraziare la direzione generale e quella sanitaria dell’ospedale Santa Maria Goretti e tutti quei medici, infermieri e operatori socio sanitari che svolgono non solo con professionalità ma anche con umanità il loro lavoro”.