Energie rinnovabili, Latina tra le città con maggiore produzione da fotovoltaico

C’è anche Latina tra i primi dieci comuni italiani per produzione energetica da fonti rinnovabili in particolare per quantità di kW da fotovoltaico. I dati sono stati presentati a Roma in occasione del Forum dell'Energia del Lazio organizzato da Legambiente, nel quale l'associazione ha presentato il "Dossier Energie Rinnovabili 2023 nel Lazio" e conferito riconoscimenti ai migliori Comuni e alle migliori esperienze nella generazione energetica da fonti sostenibili.

Secondo i dati presentati, nel Lazio la produzione energetica per il 77,1% proviene da fonti termoelettriche, il 12,7% da energia solare, il 9,1% da energia idroelettrica e l'1,1% da eolico. I consumi emergenti poi, per il 47% sono relativi al settore dei servizi, il 31% domestici, il 21% dell'industria e il 2% in agricoltura, per una domanda energetica regionale complessiva di 23 Terawattora.



I Comuni dove è maggiore la produzione da Fotovoltaico per potenza istallata sono: Montalto di Castro con 216.500 kw (primo in Italia), Roma con 168.559 kw, Latina con 75.498 kw e Canino con 30.226 kw. Primo nel Lazio (e sesto in Italia) il Comune di Fiano Romano per la diffusione di solare termico con 328,3 mq/1.000 ab. e la capitale al primo posto nazionale per produzione energetica da Biogas con 16.171 kWe, tutto da agricoltura.

Nella stessa circostanza sono stati attribuiti premi speciali anche alle più pregiate esperienze di Comunità Energetiche Rinnovabili e qui il riconoscimento è andato alla prima CER del Lazio, quella nata sull’isola pontina di Ventotene.

"La generazione energetica da fonti rinnovabili è la chiave indiscutibile della transizione ecologica, in grado di abbattere emissioni climalteranti e trasformare positivamente il paesaggio e i consumi – ha sottolineato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio - Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e del passaggio alle fonti rinnovabili è necessario accelerare quanto mai nella diffusione di pannelli solari sui tetti e integrati nell'agricoltura, di aerogeneratori nei territori battuti dai venti, di dare gambe alle tante comunità energetiche che attendo regole chiare, di impianti geotermici, di tutte le altre fonti legate alle condizioni territoriali e alla rigenerazione delle materie nel ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo al riciclo chimico ed al trattamento dell'organico, sapendo anche che la risorsa idroelettrica andrà sempre più in difficoltà di fronte all'epoca della siccità. La Regione, il Ministero e le amministrazioni del territorio, oggi devono rendere più snelli i percorsi autorizzativi, di fronte ai quali si incagliano anche le migliori progettualità che poi corrono il rischio di essere autorizzate quando saranno ormai obsolete”.