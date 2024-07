Dossier spiagge 2024: l'erosione sta cancellando il 60% della costa pontina

L’erosione sta consumando in maniera sempre più veloce il litorale della provincia di Latina così come nel resto del Lazio. I dati sono contenuti nel “Rapporto spiagge Lazio 2024” con il quale Legambiente ha fotografato le condizioni della costa rilevando un “consumo di suolo inarrestabile nella fascia tra 0 e 300 metri dal mare” nell’ultimo biennio, quello 2020-2022. Nella nostra regione il 29,7% delle spiagge ha subìto tale fenomeno: per quanto riguarda la provincia di Latina la porzione di costa interessata dal fenomeno ammonta al 60% del litorale. Risulta dal report realizzato su dati Ispra che il 60,6% della costa si è modificata tra il 2006 e 2020, 79 chilometri complessivi, il 29,7%, sono in erosione con un picco in provincia di Roma dove è arrivata al 35,9%. Tra i comuni Latina ha il record di erosione con il 60,6% di perdita di spiaggia lungo il proprio litorale, il fenomeno dell’avanzamento invece, ha ottenuto i suoi valori più alti di percentuali costiere in avanzamento a Minturno (69,8%) e Terracina (61,8%).

La perdita di spiagge

I dati riferiti alla percentuale di perdita di spiagge sono pari a -11,7 % nel Lazio tra 2000 e 2020 rispetto al totale di 693,6 ettari totali mappati. Tra le province è Roma quella che ha perso più spiagge con un -14,7%, meglio fanno quella di Viterbo con un -9,2% e di Latina -7,5%. Su scala comunale, quello che ha perso maggiore superficie sabbiosa per valore assoluto è Roma (con una riduzione di -30,93 ettari) seguito da Fiumicino (-10,61 ha) e Ardea (-7,44 ha), poi Montalto di Castro (-6,99 ha) e Latina (-6,36 ha). In due comuni costieri è stato registrato un aumento della superficie sabbiosa: a Cerveteri (+2,23 ha) e a Sabaudia (+1,79). Il consumo di suolo costiero, cioè il cemento e l’asfalto sul litorale nella fascia tra 0 e 300 metri dalla linea di mare nell’ultimo biennio (2020-2022) il consumo di suolo record si è registrato nel comune di Fiumicino (0,29 ha/km) seguito da Terracina (0,11 ha/km) e Latina (0,10 ha/km).

L'occupazione delle strutture balneari

Il rapporto ha preso in esame anche le percentuali di occupazione delle spiagge da parte di strutture balneari - concessioni, chioschi con spiagge libere attrezzate – e in questo caso la nostra provincia segna un record assoluto: raggiunge infatti il 93,2% . I comuni quelli con più spiaggia dedicata alle attività balneari sono quelli di Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Formia, tutto con occupazione sulla quasi totalità del proprio litorale (oltre il 99%).



“Il litorale del Lazio è sotto un forte impatto di erosione e consumo di suolo, l’avanzata di cemento e asfalto non conosce sosta - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - con una continuità agghiacciante negli anni, peraltro a quarant’anni dalla legge Galasso che sanciva l’inedificabilità proprio nella fascia tra zero e trecento metri dal mare. Una delle cause dell’erosione è proprio la scomparsa degli ambienti naturali costieri. A tutti i sindaci e gli amministratori dei comuni costieri, alla Regione Lazio, alle autorità di ambito, chiediamo – spiega - politiche concrete, in primo luogo per fermare il consumo di suolo con una riduzione dei diritti edificatori, così da aggredire e contrastare l’erosione veramente e non con delle toppe temporali giusto per mettere qualche ombrellone”.