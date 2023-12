"Partecipazione", 20 anni di politica e controinformazione: un incontro per presentare il lavoro di recupero del giornale

Una vita di vent'anni, dagli anni '70 ai '90. Il giornale Partecipazione nasce a Latina nel 1973 come Speciale Centro Giovanile presso l'oratorio San Marco, grazie a don Orlando Cruccas. In quel periodo nel capoluogo e in tutta la provincia esistevano solo le edizioni locali dei quotidiani romani Il Tempo e Il Messaggero e non c'era ancora stampa locale, né tv private e radio. Malgrado le poche risorse economiche a disposizione divenne però subito uno strumento importante capace di esercitare anche una forte pressione sull'amministrazione comunale del capoluogo. Un anno dopo, in modo molto significativo, cambia nome in "Partecipazione". E nel numero otto di quell'anno la redazione scrive: "...Ci è sembrata questa una scelta coerente sia nei confronti della nostra linea giornalistica sia nei confronti della nostra posizione nel Centro giovanile".

Ora un evento organizzato a Latina si propone di presentare il lavoro di recupero dello storico giornale, con un incontro organizzato nella giornata di domani, 2 dicembre, alle 17, presso il Mug- Museo Giannini di via Oberdan 13. L'introduzione e la presentazione del lavoro è affidato a Sergio Ulgiati, mentre gli interventi saranno quelli di Massimo Carturan, Vincenzo De Angelis e Patrizio Porcelli. A moderare l'incontro sarà invece Rosalia Carturan.

Proprio Rosalia Carturan racconta la storia del giornale, che entra presto in relazione con associazioni e gruppi di base del territorio con l'obiettivo di costruire una rete. Il movimento che ne nasce partecipa sempre più attivamente alla vita cittadina, sociale e politica, e alle politiche culturali, con convegni, dibattiti e incontri pubblici. La storia seguente di Partecipazione risente poi inevitabilmente di quanto accade in Italia e il progetto comincia negli anni a entrare in crisi, mentre la ricerca di una sede diventa una vera lotta per la sopravvivenza. L'ultima fu in Q4, in un'area periferica in quel periodo ancora priva di servizi. La pubblicazione di partecipazione continuerà con brevi sospensioni fino al '94.