Festa dell'Immacolata, l'omaggio dei vigili del fuoco

Doppia cerimonia questa mattina da parte dei vigili del fuoco di Latina per festeggiare come da tradizione la festa dell’Immacolata. Alle 10 è stata deposta una corona di fiori sulla statua della madonna in piazzale Carturan davanti alla sede del Comando provinciale.

Poi alle 11.15 i mezzi si sono spostati in piazza San Marco per la deposizione di un’altra corona sulla statua della Madonna dell'Immacolata Concezione come accade ogni anno e alla presenza di decine e decine di persone.