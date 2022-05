Festa della Repubblica del 2 giugno: le strade chiuse a Latina per le esercitazioni e la manifestazione

In occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica previste per la giornata di giovedì 2 giugno il Comune di Latina ha pubblicato un'ordinanza che dispone alcune modifiche alla circolazione stradale e alla sosta nelle giornate del 31 maggio, 1 e 2 giugno anche per consentire le esercitazioni di prova e il montaggio delle attrezzature e poi lo svolgimento della cerimonia del 2 giugno.

In particolare l'ordinanza prevede l'istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nelle seguenti strade:

Il giorno 31 maggio dalle 7,20 alle 14 e comunque fino al termine delle esercitazioni via Malta, via Costa tratto viale Umberto I- Piazza della Libertà; Piazza della Libertà tratto compreso tra via Costa e via Malta; Piazza della Libertà tratto compreso tra la Piazza e via Savoia, ad eccezione dei mezzi autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso. E' inoltre prevista l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza della Libertà tratto compreso tra via delle Medaglie d’Oro e via Nizza; Piazza della Libertà tratto compreso tra via delle Medaglie d’Oro e via Costa per il giorno 1 giugno dalle 7,30 alle 18 e comunque fino al termine del montaggio delle attrezzature.

Infine è istituito il divieto di circolazione e sosta, per tutti i veicoli eccetto gli autorizzati, il 2 giugno dalle 7,30 fino alle 16, in via delle Medaglie d’Oro; via Carducci tratto compreso tra Piazza del Mercato e via Diaz; Piazza della Libertà tratto compreso tra la Piazza e via Savoia; via Diaz tratto compreso tra Piazza della Libertà e via Costa; Via Costa tratto Viale Umberto I° - Piazza della Libertà; Via Malta; Via Nizza.