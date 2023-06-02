Consegnate le onorificenze al merito della Repubblica di Cavaliere e Ufficiale
Sono 29 complessivamente i riconoscimenti consegnati oggi 2 giugno in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica
Nel corso della cerimonia organizzata in occasione della Festa della Repubblica sono state consegnate a Latina le onorificenze dell'ordine al Merito della Repubblica italiana di cavaliere e ufficiale concesse dal presidente Sergio Mattarella ad alcuni cittadini della provincia pontina.
Di seguito l'elenco:
- CAVALIERE, DOTTOR MASSIMO MAZIO, VICE QUESTORE DELLA POLIZIA DI STATO IN QUIESCENZA, RESIDENTE A GAETA.
- CAVALIERE, GIUSEPPE VALERIO, ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO, COMANDANTE DELLA POLIZIA FERROVIARIA DI FORMIA, RESIDENTE NEL COMUNE DI FORMIA.
- CAVALIERE, DOTTORESSA ANTONELLA CICCOLELLA, FUNZIONARIO IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, RESIDENTE NEL COMUNE DI FORMIA
- CAVALIERE, CORRADO FEUDO, PRIMO LUOGOTENENTE DELLA MARINA MILITARE IN QUIESCENZA, RESIDENTE NEL COMUNE DI FONDI.
- CAVALIERE, DOTTOR VINCENZO TESTA, DIACONO PRESSO LA PARROCCHIA SANTA MARIA DEL BUON RIMEDIO DI CASTELFORTE, RESIDENTE NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
- CAVALIERE, COLONNELLO AMEDEO ANTONUCCI, COMANDANTE DELLA SCUOLA NAUTICA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI GAETA, RESIDENTE NEL COMUNE DI GAETA.
- CAVALIERE, COLONNELLO FRANCESCO MACERONI, IN SERVIZIO PRESSO LO STATO MAGGIORE DELLA GUARDIA DI FINANZA, RESIDENTE NEL COMUNE DI TERRACINA.
- CAVALIERE VINCENZO GIANDOMENICO, LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI RECLUTAMENTO GUARDIA DI FINANZA DI OSTIA, RESIDENTE NEL COMUNE DI APRILIA.
- CAVALIERE, CARMINE CIAMPI, APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI ROMA, RESIDENTE NEL COMUNE DI APRILIA.
- CAVALIERE, ANTONIO CIARMA, APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO IL REPARTO TERRITORIALE CARABINIERI DI APRILIA RESIDENTE NEL COMUNE DI APRILIA.
- CAVALIERE, ISIDORO ZIMBARDI, LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, COMANDANTE DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI LATINA SCALO, RESIDENTE NEL COMUNE DI SEZZE.
- CAVALIERE, ORIANO CECCARELLI, BRIGADIERE CAPO DELL’ARMA DEI CARABINIERI, IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO INVESTIGATIVO, REPARTO OPERATIVO CARABINIERI DI LATINA RESIDENTE NEL COMUNE DI SEZZE.
- CAVALIERE, GIUSEPPE CACCIOTTI, APPUNTATO SCELTO DELL’ARMA DEI CARABINIERI, IN SERVIZIO PRESSO IL NORM SEZIONE RADIOMOBILE CARABINIERI LATINA RESIDENTE NEL COMUNE DI SERMONETA.
- CAVALIERE, CIRO DE STASIO, APPUNTATO SCELTO QUALIFICA SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, IN SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI RESIDENTE NEL COMUNE DI SPERLONGA.
- CAVALIERE, GREGORIO SPINA, LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO ANTISOFISTICAZIONE E SANITA’ CARABINIERI LATINA, RESIDENTE NEL COMUNE DI LATINA.
- CAVALIERE, FRANCESCO PAOLO URSINI, LUOGOTENENTE CARICA SPECIALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO IL NUCLEO ANTISOFISTICAZIONE E SANITA’ CARABINIERI LATINA, RESIDENTE NEL COMUNE DI LATINA.
- CAVALIERE, SILVIO STELLATO, PRIMO LUOGOTENENTE DELL’AERONAUTICA MILITARE, IN SERVIZIO PRESSO LA 4 a BRIGATA TELECOMUNICAZIONI SISTEMI PER LA DIFESA AEREA E L’ASSISTENZA AL VOLO DI LATINA, RESIDENTE NEL COMUNE DI LATINA
- CAVALIERE MICHELE MARGIO, PRIMO LUOGOTENENTE DELL’AERONAUTICA MILITARE, IN SERVIZIO PRESSO IL 70° STORMO DI LATINA, RESIDENTE NEL COMUNE DI SEZZE.
- CAVALIERE, RAFFAELE TARTAGLIONE, PRIMO LUOGOTENENTE DELL’AERONAUTICA MILITARE, IN SERVIZIO PRESSO IL 14° STORMO DI PRATICA DI MARE, RESIDENTE NEL COMUNE DI APRILIA.
- CAVALIERE, GIUSEPPE ANGELO ANTONIO LEONFORTE, TENENTE COLONNELLO DELL’AERONAUTICA MILITARE, IN SERVIZIO PRESSO CENTRO NAZIONALE DI METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA AEROSPAZIALE DI PRATICA DI MARE RESIDENTE NEL COMUNE DI APRILIA.
- CAVALIERE GENNARO TURCO, ISPETTORE DEI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO ROMA, RESIDENTE NEL COMUNE DI CISTERNA.
- CAVALIERE PIERPAOLO GENTILE, INGEGNERE DEI VIGILI DEL FUOCO IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA DEL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DI ROMA, RESIDENTE NEL COMUNE DI LATINA..
- CAVALIERE LUCIANO BROGNA, TENENTE COLONNELLO DELL’ESERCITO ITALIANO IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI DI SABAUDIA, ACCOMPAGNATO DAL COMANDANTE DEL COMANDO ARTIGLIERIA CONTROAEREI DI SABAUDIA RESIDENTE NEL COMUNE DI LATINA.
- CAVALIERE, ANTONIO ASSORATI, COLONNELLO DELL’ESERCITO ITALIANO, IN SERVIZIO PRESSO IL CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO DELLA DIFESA DI GAETA, RESIDENTE NEL COMUNE DI SABAUDIA.
- UFFICIALE, TOMMASO SCIARRA, TENENTE COLONNELLO DELL’ESERCITO ITALIANO, IN SERVIZIO PRESSO IL POLICLINICO MILITARE CELIO DI ROMARESIDENTE NEL COMUNE DI FORMIA 26. UFFICIALE, DOTTOR MARIO CAMPAGNA, CONTRAMMIRAGLIO IN QUIESCENZA DELLA CAPITANERIA DI PORTO, RESIDENTE NEL COMUNE DI FORMIA.
- UFFICIALE, SILVANO PICANO, BRIGADIERE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, IN SERVIZIO PRESSO IL REGGIMENTO CORAZZIERI CARABINIERI DI ROMA, RESIDENTE NEL COMUNE DI FORMIA.
- UFFICIALE, RAFFAELE SANTOMASSIMO, MARESCIALLO CAPO DELL’ARMA DEI CARABINIERI, IN SERVIZIO PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA CARABINIERI CECCHIGNOLA DI ROMA, RESIDENTE NEL COMUNE DI APRILIA.
- UFFICIALE, DAVIDE BERNA, AMMIRAGLIO DI DIVISIONE DELLA MARINA MILITARE, CAPO REPARTO INFORMAZIONI E SICUREZZA DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESARESIDENTE NEL COMUNE DI LATINA.