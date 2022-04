'Due donne al di là della legge', premio Gold Award al film girato a Fondi e Latina

Dopo l’anteprima mondiale di venerdì 22 aprile 2022 presso il Cinemark Memorial City, a Houston, in occasione della 55a edizione del WorldFest di Houston, 'Due donne al di là della legge', l’opera seconda di Raffaele Schettino prodotta da Groucho cinema srl, ha ricevuto il Gold Award per la regia. La consegna del riconoscimento è avvenuta sabato 23 aprile, in chiusura del festival, tra i più importanti e longevi degli Stati Uniti, che ha ospitato lungometraggi provenienti da tutto il mondo.

Il film, che uscirà nelle sale italiane a maggio, è stato girato interamente in Italia e le ambientazioni sono state scelte tra Fondi e la città di Latina - presso Latina Film Commission- la provincia di Avellino e la provincia di Teramo.

“La nostra città - commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto - ancora una volta protagonista del grande schermo in un film premiato negli Stati Uniti e pronto a fare il giro del mondo. Il riconoscimento rappresenta motivo di grande orgoglio per l'intera comunità. Non posso che congratularmi con il regista Raffaele Schettino per il prestigioso premio e per aver scelto alcuni angoli e scorci di Fondi, accrescendo l'importanza cinematografica della città”.

Due donne al di là della legge è la storia di una famiglia italiana in un tempo passato e ha tratto ispirazione da una storia vera nell’Italia agraria di inizio Novecento.