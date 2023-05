Un presidio territoriale per monitorare l'attuazione dei progetti realizzati con fondi del Pnrr

E' stato istituito dal prefetto Maurizio Falco, insieme al direttore generale della Ragioneria territoriale di Frosinone- Latina Antonio Manca, il gruppo di lavoro che supporterà gli enti locali titolari di interventi finanziati con risorse del Pnrr.

Si tratta di un Presidio territoriale unitario costituito in attuazione del protocollo nazionale siglato a ottobre del 2022 dal Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno e dal dipartimento per la Ragioneria dello Stato del ministero dell'Economia e delle finanze. L'obiettivo dell'organismo è quello di migliorare l'efficacia dei processi di gestione e attuazione dei progetti del Pnrr attraverso iniziative di sostegno alle amministrazioni locali attuatrici, con particolare riferimento ai 206 progetti finanziati a valere sui fondi del Pnrr del ministero dell'Interno.

La struttura del presidio territoriale si occuperà del monitoraggio, della rendicontazione e del controllo delle misure soprattutto in riferimento alle verifiche amministrative e contabili, per la prevenzione e il contrasto alle frodi, il conflitto di interessi, il doppio finanziamento e la verifica del titolare effettivo degli aggiudicatari- contraenti, il corretto raggiungimento degli obiettivi intermedi. Come informazione preveniva è previsto un ciclo di incontri con gli enti interessati per promuovere attività formative e divulgative relativamente a processi, procedure, sistemi di gestione, rendicontazione, assistenza al sistema Regis e controllo degli interventi. Il presidio sarà convocato a cadenza periodica per affrontare e risolvere specifiche problematiche o necessità di carattere contingente.