Spettacolare regalo di Samantha Cristoforetti a Latina: foto e saluto dallo spazio

E’ arrivato direttamente dallo spazio il saluto di Samantha Cristoforetti a Latina.

Il post è stato pubblicato su Twitter nei giorni scorsi dall’astronauta italiana da poco nominata comandante della Stazione Spaziale Internazionale - prima donna europea ad avere questo ruolo - e in questi giorni impegnata nella Missione Minerva.

“More #Lazio cities! Latina, where young Air Force pilots earn their first wings, Rieti and Fiumicino - Its airport is the gateway to Rome. #CiaoItaly #MissionMinerva” ha scritto Samantha Cristoforetti postando alcuni scatti dalla stazione spaziale. Un messaggio scritto in inglese (questa la traduzione “Altre città del Lazio! Latina, dove i giovani piloti dell'Aeronautica Militare guadagnano le prime ali, Rieti e Fiumicino - Il suo aeroporto è la porta di accesso a Roma. Ciao Italia”) in cui è comunque chiaro anche il riferimento al 70° Stormo di Latina dove l’astronauta ha fatto il suo primo volo da solista nel 2001.

More #Lazio cities! Latina, where young Air Force pilots earn their first wings, Rieti and Fiumicino - Its airport is the gateway to Rome. #CiaoItaly #MissionMinerva pic.twitter.com/N4ZGO0AV5t — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 1, 2022

Nei giorni scorsi sempre Samantha Cristoforetti ha twittato e salutato anche le città di Anzio. A lei sono arrivati il ringraziamento e i saluti del sindaco Candido De Angelis “per il nobile gesto, con l'auspicio di accoglierla presto ad Anzio per un nuovo incontro con gli studenti del territorio”.