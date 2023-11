Mediazione sociale, conclusione e a dicembre: le associazioni preoccupate per il futuro del progetto

Le associazioni pontine preoccupate per il futuro del progetto Mediazione Sociale, che termina ufficialmente il 14 dicembre ma che potrebbe essere prorogato almeno fino alla fine dell'anno scolastico. Mediazione Sociale è un progetto promosso dal Comune di Latina, implementato dalla cooperativa Il Quadrifoglio e finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia, con lo scopo di stimolare la partecipazione dei cittadini nei processi propositivi di idee, di raccogliere ed elaborare necessità dei territori, di valorizzare le risorse locali e associative con percorsi di collaborazione dal basso con le istituzioni.

Ora le associazioni del capoluogo Il presidio di Latina Scalo, Camp (Coordinamento Associazione Movimenti Pontini), Aifo Borgo Sabotino, Urban Center, Coordinamento ViaLibera, Istituto Bahà’i di formazione e sviluppo comunitario di Latina intervengono per sottolineare che di questo progetto c'è ancora bisogno. "Abbiamo iniziato la collaborazione con il team di Mediazione - si legge in una nota - perché volevamo avviare un processo di quartiere che ci aiutasse a mettere a fuoco degli obiettivi di comunità e al contempo rafforzare la comunità per perseguirli. Un anno di tempo era la stima verosimile per accrescere il gruppo e adottare un metodo di lavoro collaborativo, che ci aiutasse a superare la fine del progetto previsto per l’estate e proseguire in maniera autonoma. I processi sbocciati sono in un momento delicato per vedersi sottratte delle risorse impegnate nella mediazione tra associazioni territorio e amministrazione. Abbiamo creduto nel progetto e lo abbiamo dimostrato investendo tempo, idee e mettendoci tanta buona volontà, grazie alla partecipazione attiva ai processi di cambiamento messi in campo insieme a Mediazione Sociale. Le attività messe in campo hanno permesso di stimolare tanti cittadini a lavorare insieme allo scopo di migliorare il territorio in cui vivono, accrescendo allo stesso tempo quel senso di appartenenza e di inclusione indispensabile per ridurre i conflitti e al tempo stesso aumentare la coesione sociale".

I processi attivati grazie agli operatori di Mediazione sociale hanno consentito nel tempo di realizzare un'animazione territoriale, cura del verde e della comunità, implementazione dello sport, percorsi di arte. "Tutti percorsi - si legge ancora nella nota - che necessitano ancora di essere guidati e rafforzati per portare a proposte concrete di cambiamento".

"Mediazione Sociale - puntualizzano le associazioni - è stato anche il progetto che alla chiusura della casa di quartiere di Borgo Sabotino ha risposto offrendosi di trovare un’altra sede all’importante attività di doposcuola gratuito svolto da Aifo in collaborazione con altre associazioni. A questo scopo ha lavorato pazientemente sulla costruzione di relazioni tra istituzioni scolastiche e associazioni portando alla firma di due protocolli per consentire ai bambini che sono in situazioni di marginalità e in condizioni socio-economiche difficili di poter avere riconosciuto e garantito il diritto al doposcuola che oltre a garantire le pari opportunità per questi bambini accompagnandoli nello svolgimento dei compiti, offre loro l’occasione di poter imparare giocando in un luogo protetto, di poter usufruire di laboratori sportivi, artistici, di cura del verde, di gestione delle emozioni che contribuiranno a formare le loro coscienze, i loro valori, facendo loro conoscere la bellezza. Cosa ne sarà ora di questi percorsi? Vorremmo un incontro e una risposta dell'amministrazione per capire cosa farà per evitare l'abbandono di questi germogli faticosamente coltivati e come voglia portare avanti questa importante esperienza per la nostra città".

Ancora grazie al progetto e agli operatori che lo hanno portato avanti sul territorio, è stato facilitato il rapporto con l'amministrazione comunale anche nella definizione di proposte per migliorare i quartiere cittadini nell'ottica del bene della comunità e del rafforzamento della coesione sociale. "C’è ancora molto lavoro da fare per cercare di trovare, insieme ai cittadini, modalità di dialogo che vadano oltre le differenze e si concentrino invece sul lavoro comune per il bene del territorio - continua la nota - Il territorio dovrebbe dare la possibilità al progetto di continuare e di poter supportare tutte le cittadine e tuttii cittadini in questo percorso. Al termine di un laboratorio sulla gestione delle emozioni organizzato da Mediazione nella scuola De Amicis, una bambina ha detto “questa scuola mi piace proprio”. Ecco crediamo che questo sia il miglior modo per spiegare il lavoro fatto da Mediazione Sociale che ringraziamo e ci auguriamo che il Comune, nella parte politica e amministrativa, si renda conto dell’importanza e della continua necessità delle attività di mediazione e accompagnamento che il progetto sta svolgendo per la nostra comunità".