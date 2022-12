Una gara per affidare in concessione il campo da tennis del parco Falcone e Borsellino

Il commissario prefettizio del Comune di Latina Carmine Valente, con una delibera pubblicata il 28 dicembre, affida in concessione il campo da tennis situato all'interno del Parco Falcone e Borsellino dando mandato ai servizi competenti dell’ente affinché si proceda all’attivazione di una procedura di gara.

L'amministrazione comunale del capoluogo è infatti proprietaria del campo sportivo che si trova nell'area dei giardini pubblici, concesso nel 1999 al Tennis Club Latina con successive proroghe. L'affidamento seguirà le modalità stabilite dal Regolamento comunale e alcuni particolari indicazioni: la durata della concessione è fissata in 15 anni e dovranno essere riservate all'amministrazione, in forma gratuita, 10 giornate nell'anno solare per manifestazioni da svolgersi all'interno dell'impianto sportivo. Si prevede inoltre la possibilità di convertire a discipline sportive similari parte dei campi da tennis.

Diversi i requisiti richiesti per partecipare alla gara: esperienza nella promozione di attività sportive e nella gestione di campionati federali e impianti, qualificazione tecnica del personale impiegato, presenza di propri iscritti certificati e abilitati all'utilizzo del Dae, proposte migliorative, promozione di ulteriori discipline sportive, valenza economica del progetto dal punto di vista degli interventi di riqualificazione.