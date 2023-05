Giornata mondiale della fibromialgia: la torre comunale si illumina di viola

In occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, che si celebra oggi, venerdì 9 maggio, la torre del Palazzo comunale di Latina si colora di viola per sensibilizzare la popolazione su questa patologia cronica e invalidante. La fibromialgia è infatti una sindrome del dolore cronico muscolo-scheletrico diffuso, caratterizzata dunque da dolore muscolare e ai tessuti fibrosi (tendini e legamenti) ma anche da altri sintomi a carico di numerosi organi e apparati. Le sue cause sono ancora sconosciute, tanto che viene chiamata la “sindrome fantasma”. Attualmente per diagnosticarla i medici procedono per esclusione di altre patologie, considerato che la maggior parte degli esami clinici danno esito negativo.

Informare e informarsi in merito diviene un “obbligo” morale e un dovere civile. Per questa ragione, a partire dalle 18, le associazioni Libellula Libera e CittadinanzAttiva – Tribunale per i diritti del Malato (Tdm), saranno presenti in piazza del Popolo per accogliere tutti coloro che vorranno saperne di più e contribuire ad accendere i riflettori sulla necessità di fare ricerca e attivare punti di ascolto e di intervento nel comune di Latina.

Chi soffre di fibromialgia non deve essere più considerato un malato invisibile, bensì un paziente da attenzionare e accompagnare lungo tutto il suo percorso di cura, affinché possa vivere una vita serena e attiva.