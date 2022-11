Al Goretti una piccola festa per celebrare la Giornata mondiale della Prematurità

Si celebra oggi la Giornata mondiale della prematurità. E anche l'ospedale Goretti di Latina ha voluto festeggiare questo momento con una piccola festa organizzata al terzo piano con i volontari mascherati da clown che hanno fatto divertire i bambini, con giochi e canzoni. Per l'occasione sono stati infatti accolti i bambini nati prematuri e già usciti dall'ospedale, insieme alle loro famiglie. Un'occasione per ritrovarsi e per confrontarsi con altri genitori che hanno vissuto i momenti difficili della Terapia intensiva neonatale.

Il reparto esiste infatti da poco più di un anno e offre finalmente una sicurezza importante ai bambini che nascono a Latina. Le famiglie che affrontano il problema di un parto prematuro non devono dunque più recarsi negli ospedali di Roma. Al Santa Maria Goretti un'equipe di medici si occupa 24 ore su 24 dei bambini che si trovano nelle piccole culle della Terapia intensiva neonatale, alcuni dei quali hanno bisogno di ventilazione e monitoraggio costante.

Nel pomeriggio di oggi, dalle 15 alle 17, il terzo piano si è trasformato quindi in un luogo di festa grazie all'intervento dei volontari di Giocare in corsia.