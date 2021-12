Telethon 2021, in Provincia l'evento per sostenere la ricerca sulle malattie rare

Si è tenuta questa mattina nell'aula consiliare Cambellotti della Provincia la Giornata Telethon organizzata come ogni anno dalla Provincia di Latina in collaborazione con la Prefettura per supportare le attività solidali a favore della ricerca per le malattie genetiche rare e facendosi parte attiva nel fornire un contributo nelle iniziative di promozione e divulgazione delle sue finalità.

All'evento hanno preso parte oltre al Presidente della Provincia Domenico Vulcano e al coordinatore provinciale di Telethon Erminio Di Trocchio, il Prefetto Maurizio Falco, il Questore Michele Spina, il Comandante provinciale dei carabinieri colonnello Lorenzo D’Aloia, il comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Umberto Palma, il sindaco di Latina Damiano Coletta, il direttore sanitario della Asl Laide Romagnoli. Testimonial d’eccezione del mondo dello sport Novella Schiesaro, ex pivot nazionale basket femminile, Luca Zavatti, ex capitano della nazionale calcio amputati e Roberto Tofani, coach della Anzio Wateepolis