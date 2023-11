Bonus affitti, a Latina sono 1.297 i cittadini aventi diritto

Il Comune di Latina sta erogando i primi “bonus affitti” relativi all’anno 2022 e spiega come poter consultare la graduatoria, che conta complessivamente 1.297 ammessi. I cittadini riceveranno il 33,6% del costo annuo versato per l'affitto dell'abitazione, che non potrà in ogni caso superare il costo massimo di 2000 euro a richiedente. La graduatoria definitiva è pubblicata al seguente link: https://www.comune.latina.it/ 2023/05/16/avviso-pubblico- per-la-concessione-di- contributi-integrativi-per-il- pagamento-dei-canoni-di- locazione-annualita-2022/. E' possibile visualizzare nome e cognome criptati, le prime lettere del codice fiscale, e la cifra esatta che verrà erogata dal Comune. Coloro che hanno bisogno di ulteriori informazioni possono inviare una mail a sportellosegretariatosocialelt @gmail.com o rivolgersi ai numeri 0773.281249 o 351.725444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17.30.





“Alcuni dei 1297 cittadini ammessi alla graduatoria – spiega l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso – hanno già ricevuto gli importi e altri li riceveranno nei prossimi giorni. Le cifre sono state calcolate in base alla somma stanziata dalla Regione Lazio, da ripartire tra gli aventi diritto. Gli uffici dei Servizi Sociali infatti avevano inizialmente chiesto il massimo degli importi quindi il 40% di quanto versato da ogni avente diritto ma, avuto il diniego da parte dell’ente di via Pisana, hanno rimodulato gli importi sulla base della cifra stanziata per Latina”.