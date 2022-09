Servizio scuolabus per il nuovo anno scolastico: il Comune pubblica l'avviso

Il Comune di Latina, nell’ambito del Diritto allo studio e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel Bilancio,garantisce anche per il nuovo anno scolastico 2022-2023 il servizio di scuolabus agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo. L'avviso pubblico è stato pubblicato e si darà la precedenza agli alunni che risiedono in zona che, in relazione alle distanze e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.

Il Comune di Latina, nell'attivare le linee dello scorso anno scolastico, ha individuato le zone del territorio comunale in cui attivare il servizio di scuolabus, in relazione all’estensione territoriale, alla distribuzione dei plessi scolastici e degli insediamenti urbani. Il servizio di scuolabus, al fine di consentire agli alunni di frequentare la scuola più vicina alla loro abitazione e tenendo conto delle risorse disponibili messe a disposizione del servizio Trasporti, è stato organizzato con percorsi di andata e ritorno, con l’individuazione di punti di raccolta precisati secondo le seguenti linee scolastiche:

Linea scolastica Borgo Sabotino – Borgo Bainsizza - I.C. “Vito Fabiano”

Linea scolastica Borgo Montello - I.C. N. Prampolini

Il punto di raccolta presso la scuola viene istituito preferibilmente all’interno dell’area di pertinenza dell’edificio della stessa e comunque in prossimità dell’ingresso. Durante il trasporto sugli scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore per garantire la sicurezza degli studenti trasportati durante il tragitto ed al momento della salita e della discesa dal mezzo. Gli utenti interessati devono iscriversi on line al servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2022/2023, entro le 12 del 3 ottobre accedendo al sito www.apservice.it/pslatina.

Il regolamento prevede che venga redatta una graduatoria nel caso in cui le domande di iscrizione dovessero risultare superiori al numero dei posti disponibili, e che l’ordine di precedenza sarà dato dal maggior punteggio ottenuto sommando i valori numerici assegnati secondo precisi parametri indicati nell'avviso pubblico.