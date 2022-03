Inaugurato il bar dell'ospedale Goretti, la dg Asl Silvia Cavalli: "Umanizzazione delle strutture sanitarie"

Inaugurazione ufficiale questa mattina, lunedì 28 marzo, per il nuovo bar-tavola calda dell'ospedale Goretti di Latina. Una struttura la cui gestione è stata affidata alla società Ristorazione Servizi Italia Srl “ Risto. S.I.”, che si è aggiudicata l’affidamento in concessione per la durata di 9 anni. Il bar si trova all'ingresso principale del nosocomio, accessibile sia dall'interno che dall'area esterna.

Oggi una breve cerimonia, alla presenza della direttrice generale della Asl Silvia Cavalli e del direttore sanitario Sergio Parrocchia. "E' una struttura che si inserisce in un percorso dedicato all'accoglienza e all'umanizzazione - ha spiegato la direttrice Cavalli - sia per i cittadini che a qualsiasi titolo si recano presso l'ospedale ma anche per gli operatori sanitari. E' un luogo di incontro importante e riconoscibile, mi pare anche molto bello per come è stato congegnato. Nell'ambito delle diverse attività che nel mese di aprile verranno inaugurate, magari con profilo più strettamente sanitario, questa struttura attiene a un profilo di umanizzazione delle cure su cui comunque è necessario porre l'attenzione".

Da 22 anni infatti mancava un bar all'interno dell'ospedale di Latina, a causa di una "latenza della pubblica amministrazione nelle risposte - aggiunge la direttrice generale". "Forse - aggiunge - non si è dato il giusto peso al bar dell'ospedale. Ma in realtà è dimostrato come sia un luogo importante, rende le strutture meno claustrofobiche e dà un servizio di pubblica utilità". L'orario di servizio del resto è molto ampio: il punto ristoro del Goretti resterà infatti aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle 6.45 fino alle 22.