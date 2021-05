L'hub vaccinale dell'ex Rossi sud arriverà a 400 somministrazioni al giorno: martedì l'inaugurazione

Saranno completati a breve i lavori all'interno dell'hub vaccinale di Latina nella sede della ex Rossi Sud su via dei Monti Lepini. Il centro vaccinale del capoluogo è entrato in funzione nelle scorse settimane e verrà ufficialmente inaugurato martedì 1 giugno alle 16. All'evento saranno presenti per il taglio del nastro l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e la direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli.

La struttura, partita con l'allestimento di quattro tendoni esterni per la somministrazione dei vaccini Pfizer, è stata adeguata per arrivare a somministrare circa 400 dosi giornaliere.

"E’ un momento importante - dichiara la direttrice Silvia Cavalli - perché diamo una risposta concreta ai cittadini nel periodo estremamente critico che stiamo attraversando. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Croce Rossa, che si è occupata dell’allestimento dando un contributo significativo ai fini della realizzazione dell’opera, e curerà la gestione dell’hub vaccinale a conferma della straordinaria sinergia e l’impegno prezioso e generoso di tutte le istituzioni del territorio nell’affrontare la situazione pandemica”.