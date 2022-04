Enti locali, la Cisl Fp inaugura uno sportello per le pari opportunità

E' stato inaugurato ieri, 1 aprile, nella sede della Cisl Fp di Latina, lo sportello di ascolto per le pari opportunità dedicato alle lavoratrici e lavoratori degli enti locali.

Lo sportello si propone di fornire supporto a quanti, nella pubblica amministrazione, si sentono ostacolati nel percorso della corretta realizzazione in ambito lavorativo.

Come spiega la Cisl Fp, si tratta di "un progetto nato per dare consulenza ,orientamento e consigli a quanti vedono lesi i propri diritti sul posto di lavoro o subiscono discriminazioni o molestie". "È importante sottolineare - spiega il sindacato in una nota - che quando si parla di discriminazione in ambito lavorativo, si fa riferimento a comportamenti e meccanismi che determinano un diverso accesso alla carriera o alla formazione e aggiornamento. In aperto contrasto con quanto stabilito dall'articolo 25 del Codice delle Pari Opportunità. Lo sportello offre inoltre supporto a chi vorrà sfruttare la nuova disciplina sul lavoro agile ossia a tutti i dipendenti pubblici che pur garantendo comunione di interesse con l'ente per cui prestano servizio, possono avere necessità anche temporanea di conciliare maggiormente i tempi di vita privata e di lavoro, mantenendo la stessa possibilità di rispondere alle esigenze dell’ufficio e di carriera, senza dover trascurare la propria vita familiare. In ?linea con quanto disposto dal Codice delle Pari Opportunità. Il progetto della Cisl Fp mette sempre più la persona al centro della attività sindacale".ì

Alla presenza del sindaco Damiano Coletta il segretario provinciale con delega degli enti locali Raffaele Paciocca ha illustrato il progetto che si avvarrà di professionisti e dirigenti sindacali che raccoglieranno le istanze di quanti si rivolgeranno al servizio.Presente all'inaugurazione il segretario generale della Cisl di Latina Roberto Cecere insieme a delegati e amici della federazione.