Incendio Farla: "Ore concitatissime e continue evoluzioni". Dal Comune arriva una terza ordinanza

Una seconda e poi una terza ordinanza sono arrivate dal Comune dopo l'incendio allo stabilimento Farla di Latina. Nella giornata di ieri, 16 luglio, all'indomani del rogo, sono arrivate due integrazioni alla prima ordinanza pubblicata dall'amministrazione comunale che invitava la popolazione residente nel raggio di un chilometro dallo stabilimento a chiudere le finestre in via precauzionale.

L'Arpa ha infatti installato le centraline per rilevare la presenza di microinquinanti rilasciati dal rogo dei materiali ma non è ancora chiaro quali siano i rischi per la salute e quali sostanze si siano sprigionate. La Asl ha dunque chiesto in via precauzionale che venisse raccomandato ai cittadini di lavare accuratametne verdure e frutta provenienti da coltivazioni che si trovano nel raggio di un chilometro dalla Farla, in attesa che siano pronte le analisi dell'Arpa sulla presenza di microinquinanti nell'aria. Questa specifica indicazione è stata pubblicata nel pomeriggio di martedì, ma è poi seguita una terza ordinanza.

"La Asl Dipartimento di Prevenzione Uoc Igiene Sanità Pubblica ha ulteriormente proposto, a margine del suddetto evento - si legge - che venga raccomandato alla popolazione e alle strutture ricettive nell’area interessata di mantenere chiuse porte e finestre al fine di prevenire il possibile ingresso di sostanze pericolose contenute nelle eventuali polveri di ricaduta; di evitare gli spostamenti inutili nell’area in questione e la permanenza/attività all’aperto laddove non necessari. Occorre inoltre provvedere a disattivare gli impianti di areazione forzata con immissione di aria dall’esterno e attivarsi nel più breve tempo possibile per la sostituzione o pulizia dei filtri degli impianti di condizionamento; di provvedere al lavaggio, esclusivamente con acqua, delle superfici esterne oggetto di accumulo di polveri, evitando getti che possono rimettere in circolo le medesime; il divieto di raccolta, consumo e vendita di prodotti vegetali quali frutta e verdura potenzialmente esposti, nonché di tutti i prodotti di origine animale coltivati/allevati nell’area come sopra individuata; il divieto, in via precauzionale, di effettuare pascoli itineranti e obbligo di mantenere gli animali da cortile “in stabulazione chiusa”. Ulteriori indicazioni dunque che hanno modificato il quadro e che invitano la cittadinanza ad usare maggiori accortezze.

"La gestione dell’emergenza è stata coordinata direttamente dalla sala operativa della Prefettura di Latina e comunque sia il dirigente Daniela Prandi, la vice comandante della polizia locale Daniela Brancato e l’assessore Gianluca Di Cocco erano in stretto contatto con gli uomini della protezione civile per quelle che erano le competenze del Comune di Latina. Sono state ore concitatissime - ha spiegato poi la sindaca Celentano - che ci hanno tenuti svegli per tutta la notte con notizie provenienti dalle istituzioni preposte soggette a continue evoluzioni. A riprova di ciò abbiamo emesso questa sera una terza ordinanza su richiesta della Asl, sempre a scopo precauzionale, volta ad estendere il divieto di raccolta, consumo e vendita di prodotti di ortofrutta coltivata entro un chilometro dal luogo dell’incendio, il divieto di tenere gli animali al pascolo all’aperto. Vengono raccomandate regole di buonsenso, come la chiusura di porte e finestre anche nelle strutture ricettive e di non uscire di casa se non necessario. Quanto alle famiglie che vivono all’Ex Rossi Sud, sono cittadini come tutti gli altri, tutelati al pari degli altri anche in questo caso".