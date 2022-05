"Guardare la storia per capire l'oggi: il conflitto russo-ucraino": l'incontro organizzato dalla Consulta degli studenti

La Consulta provinciale degli studenti di Latina ha organizzato una conferenza dal titolo “Guardare la storia per capire l’oggi: il conflitto russo-ucraino”, che verterà sul decennale conflitto che da tempo anima l’Europa orientale e che da tre mesi a questa parte è degenerato in un violento scontro militare, attirando l’attenzione dei media di tutto il mondo.

L’incontro si terrà il 27 maggio alle 10, presso l’aula magna dell’istituto Vittorio Veneto-Salvemini di Latina. Ai saluti istituzionali del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli e del sindaco Damiano Coletta seguiranno gli interventi degli ospiti, tra cui: l’europarlamentare Cinzia Bonfrisco, delegata per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della Nato che illustrerà la risposta dell’Unione Europea all’invasione russa dell’Ucraina, l’assessora all’istruzione del Comune di Latina Laura Pazienti e l’assessora al Welfare e Pari Opportunità Francesca Pierleoni, che tratteranno l'argomento dell’accoglienza degli studenti ucraini nelle scuole del territorio, e il professor Clemente Ciammaruconi, che contribuirà a un inquadramento geo-politico del conflitto.

"Il valore aggiunto della conferenza – speiga Alessio Ludovisi presidente della Cps di Latina- sarà la presenza delle ragazze e dei ragazzi ucraini accolti dalla nostra provincia in fuga dalla loro terra, e ora studenti nelle nostre scuole, che avranno modo di riportare la loro testimonianza attraverso le esperienze vissute in prima persona. Auspichiamo che questo incontro possa dare agli studenti l’opportunità di conoscere le cause profonde e le radici storiche del conflitto, avere una più ampia veduta d’insieme del teatro politico mondiale, comprendere in che modo l’Unione Europea e l’amministrazione locale hanno agito per fronteggiare l’emergenza e soprattutto ascoltare la testimonianza di chi questo conflitto lo ha vissuto sulla propria pelle. Cogliamo l’occasione per ringraziare la referente provinciale della consulta, la professoressa Pina Cochi, e la dirigente scolastica del Vittorio Veneto-Salvemini Marina Rossi che hanno reso possibile l’organizzazione della conferenza".