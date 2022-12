Museo di Satricum: accordo tra Comune e Ministero per la valorizzazione

Il commissario straordinario del Comune di Latina Carmine Valente ha ricevuto in Comune la visita del direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura professor Massimo Osanna. All'ordine del giorno dell'incontro, a cui ha partecipato anche il direttore regionale dei Musei del Lazio Stefano Petrocchi, c'era il Museo di Satricum, visitato da Petrocchi e Osanna.

L'incontro ha rappresentato dunque l'occasione per costruire la futura collaborazione tra la direzione generale dei musei del ministero della Cultura e l'amministrazione comunale di Latina. Il commissario Valente ha sottolineato la necessità di mettere in sicurezza il museo e di dargli la visibilità e la valenza che merita, considerando l'importanza dei reperti archeologici conservati, la presenza dell'area archeologica vicina e del tempio dedicato alla Mater Matuta. Il direttore Osanna ha confermato il proprio impegno a un accordo per la valorizzazione del bene, da sottoscrivere tra Comune e ministero. I due enti dovranno lavorare in sinergia per migliorare la promozione e la fruizione del museo. L'ipotesi è che Comune e ministero possano occuparsi insieme di potenziare il sito, le sue peculiarità e il contesto in cui è inserito.

Negli step successivi si prevede la possibilità di un partenariato pubblico/privato per reperite i finanziamenti necessari a restituire alla città il museo.