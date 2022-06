Il sindaco Coletta incontra in Comune l'associazione Assi Gulliver sindrome di Sotos

Nei giorni scorsi il sindaco di Latina Damiano Coletta ha incontrato in Comune Assi Gulliver, Associazione sindrome Sotos italia aps, insieme ai piccoli Gaia e Gabriele che hanno consegnato al primo cittadino il Glossario delle sindromi di Sotos e di Malan nell’ambito di un tour nazionale di sensibilizzazione che Assi Gulliver sta conducendo in diversi Comuni italiani.

"Complimenti all’Associazione – ha commentato Coletta –, iniziative come questa sono molto importanti per informare le comunità locali sui temi delle malattie rare e per sensibilizzare le istituzioni sulle azioni da compiere per supportare le famiglie toccate da diagnosi simili. Mi ha fatto molto piacere che anche l’Amministrazione di Latina sia stata coinvolta nel tour di Assi Gulliver, un’occasione per comunicare alla nostra comunità l’esistenza di queste buone pratiche e di realtà associative virtuose che si impegnano affinché davvero nessuno resti indietro".