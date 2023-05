Giornata mondiale della Croce Rossa: le iniziative a Latina e Cisterna

Il prossimo 8 maggio si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione dell’anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant. Per l’occasione il comitato di Latina della Cri ha organizzato per domenica 7 maggio una sua presenza nelle piazze di Latina e Cisterna, dove opera una specifica unità territoriale, con attività e dimostrazioni destinate ai piccoli e agli adulti.

I volontari saranno presenti a Latina in Piazza del Popolo, dalle 9 alle 13, e a Cisterna, in Piazza XIX Marzo, sempre dalle 9 alle 13, con alcune attività scolte nel vicino Palazzo Caetani.

Negli stand allestiti, grazie anche alla collaborazione con le due amministrazioni comunali e con l’associazione che gestisce gli spazi per il Mercatino della Memoria (a Latina), saranno svolte alcune attività come la simulazione di scenari di emergenza, il Mass Training Bls, le manovre salvavita in età pediatrica, la misurazione della pressione del sangue, nozioni di sicurezza stradale, più in generale le informazioni sulle attività della Cri.

Si tratta di un’opportunità per conoscere da vicino i compiti della Croce Rossa Italiana, tra cui la divulgazione del diritto internazionale umanitario, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in caso di disastri e calamità, l’educazione sanitaria e i tanti interventi a favore dell’inclusione sociale e a tutela dei più vulnerabili. Fronti su cui sono impegnati con assiduità anche i volontari del comitato di Latina, reduci dagli anni intensi di servizio durante la pandemia da coronavirus, che hanno contribuito al recente conferimento della Medaglia d’oro al Merito della salute pubblica alla Cri da parte del presidente Mattarella.