Interruzione idrica a causa di un guasto: senz'acqua alcune zone della città di Latina

Interruzione idrica in alcune zone della città di Latina nella mattinata di oggi, lunedì 24 ottobre. Lo annuncia la società Acqualatina, spiegando che l'interruzione si è resa necessaria a causa di un guasto improvviso e si protrarrà fino alle 12,30.

Le zone del capoluogo interessate sono: via Garigliano, via Quarto, via Galvaligi, via Mugilla, via Lavinio, via Ardea e tutte le traverse collegate. I tecnici della società, come specificato, sono già al lavoro per risolvere il problema e sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti. Per ulteriori infomrazioni è possibile contattare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.