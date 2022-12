Ater, interventi per 19 milioni e mezzo: con i fondi Pnrr lavori in 230 alloggi

Efficientamento energetico e adeguamento sismico per 230 alloggi Ater in provincia di Latina. L'intervento complessivo, che riguarda 11 lotti in 9 comuni del territorio, ammonta a 19 milioni e mezzo finanziati con fondi complementari del Pnrr. L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica di Latina, grazie alla progettazione portata avanti dal personale interno, è la prima nel Lazio ad aver già raggiunto un livello avanzato dell'iter. I relativi bandi sono infatti già stati pubblicati sulla piattaforma regionale e si conta di aprire i cantieri entro febbraio.

Nello specifico, l'intervento più ampio riguarda il comune di Gaeta, pari a quasi 5 milioni e mezzo del totale delle risorse intercettate. Seguono altri lavori nei comuni di Sezze, Cisterna, Castelforte, Terracina e Sabaudia, ciascuno con due distinti progetti, poi Minturno, Latina e Aprilia. Il punto è stato fatto questa mattina, 9 dicembre, dal presidente dell'Ater Marco Fioravanti, insieme a Patrizia Beraldi e Riccardo Roco. "Dalla prima conferenza stampa successiva al mio insediamento, tre anni fa, molte cose sono state fatte e le possiamo toccare concretamente - spiega il presidente - Abbiamo ad esempio aperto tre cantieri a Latina, Cori e Pontinia, lavorato sull'efficientamento energetico di alcuni stabili e recuperato uno stabile a Sonnino. E' evidente però che le risorse non sufficienti e dunque occorreva intercettare altri fondi. Oggi voglio dare merito al nostro personale che ha seguito questi progetti consentendoci di arrivare alla pubblicazione dei bandi. Oltre a questo intervento da 19 milioni e mezzo ne abbiamo in cantiere un altro da 4,5 milioni che riguarda la demolizione e ricostruzione in via Virgilio, a Latina, per cui il progetto è stato già redatto".

Si tratta in questo caso di lavori di manutenzione che porteranno beneficio a centinaia di nuclei familiari che abitano gli stabili dell'Ater, mentre altri interventi, sempre con fondi del Pnrr, riguardano progetti più ampi e complessi come quello delle "Vele", con la demolizione e riqualificazione dell'ex Icos (per 18 milioni di euro) e quello del Nicolosi (per 15 milioni). L'Ater in questi mesi non ha mancato di intercettare anche, dove possibile, il bonus 110, grazie al quale sono già stati realizzati interventi a Cisterna, Fondi, Norma, Latina e anche Ventotene. E presenta un bando anche per le Vele, da 60 milioni.