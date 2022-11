Lavori incompleti e dissesto, viaggio nel centro cittadino inaccessibile

Un centro ormai inaccessibile ai pedoni quello di Latina dove ormai a farla da padrone sono le strisce bianche e rosse, quelle che delimitano aree sottoposte a divieto di transito perchè pericolose.

Se ormai da anni ci si è abituati a vederle circondare l’ex mercato annonario di piazza del Mercato e il grattacielo Key di largo Don Bosco, negli ultimi mesi si sono moltiplicate a dismisura sui marciapiedi di strade a ridosso di piazza del Popolo. Proliferano in piazza Dante, via in Toti, in via Battisti e a ridosso di piazza della Libertà. Alcune delimitano i lampioni dell’illuminazione pubblica: alcuni sono stati sostituiti da quelli nuovi ma sui marciapiedi sono rimasti i fori dove erano installati quelli precedenti, fori delimitati dalle strisce.

Così è diventato praticamente obbligatorio per chi va a piedi camminare sulla sede stradale, quasi sempre disastrata anche questa per scavi effettuati e richiusi dalle ditte incaricate in maniere a dir poco maldestra. Un panorama desolante che promette di restare tale ancora a lungo.