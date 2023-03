Recupero del distretto irriguo Sisto e Linea, al via i lavori

Il Consorzio di bonifica ha consegnato alle imprese aggiudicatarie i lavori relativi al progetto di “Recupero dell’efficienza del distretto irriguo Sisto Linea – impianti irrigui collettivi 1,2 e 3 Bacino, nei Comuni di Latina e Pontinia” per un importo complessivo di circa 250mila euro.

Gli interventi previsti nel progetto, finanziato nell’ambito del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, perseguono l’obiettivo di migliorare la modalità operativa dell’impianto, di ridurre le perdite, conseguire un efficientamento nella gestione, di misurare i volumi erogati e di attivare un sistema di telecontrollo con la possibilità di effettuare misurazioni e registrazioni dei volumi erogati. In particolare, le attività riguardano la sostituzione della condotta principale esistente dell’impianto irriguo collettivo 3° Bacino con una nuova condotta in polietilene ad alta densit) per una lunghezza complessiva di 1.625 metri, comprensiva di nuove valvole di scarico e sfiato.

Sono previsti anche la sostituzione degli esistenti sezionamenti e la fornitura e la posa in opera di misuratori di portata dotati di un sistema di telecontrollo per consentire una gestione innovativa dell’irrigazione ed un utilizzo ottimale delle risorse irrigue con la possibilità di determinare il volume effettivamente erogato dall’impianto.