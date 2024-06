Riqualificazione del Nicolosi: ecco come cambierà il volto del quartiere popolare

Quasi un milione e 900mila euro. A tanto ammonta il quarto lotto dei lavori al quartiere Nicolosi di Latina assegnato dall'Ater proprio in questi giorni. Il contratto è stato sottoscritto con l'impresa Costruzioni stradali e consolidamenti di Roma. Gli interventi in questo caso riguardano la realizzazione di una palestra e di aule polifunzionali nella scuola oltre alla sistemazione delle aree esterne.

Ricordiamo che l'assegnazione di questa parte dei lavori rientra in un più ampio progetto di rigenerazione urbana che fa parte del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua) promosso dall'Ater per conto del Comune di Latina in uno dei quartieri simbolo dell'identità cittadina.

Il finanziamento totale dell'intervento ammonta a 12 milioni di euro e il piano è suddiviso in quattro interventi, ora tutti assegnati alle rispettive ditte appaltatrici. Il progetto complessivo prevede di ridisegnare completamente il quartiere popolare nel cuore del capoluogo, attraverso la ridefinizione dell'asse viario e della zona mercato, la realizazzione di una biblioteca, la creazione di aree verdi e parcheggi. "Con questa assegnazione dei lavori si chiude la fase propedeutica, ora il progetto è diventato cantiere - spiega Enrico Dellapietà, presidente Ater Latina - Diamo così un nuovo respiro al quartiere Nicolosi, lavoriamo insieme al Comune. Il contratto sottoscritto in tempi rapidi ci riempie di orgoglio - conclude il presidente - stiamo dando un contributo operativo alla riqualificazione della città e risposte alla vivibilità e sicurezza delle aree che gestiamo in toto o in parte, un nuovo modello di lavoro. Colgo l' occasione per ringraziare l' assessore comunale di Latina Annalisa Muzio e i suoi uffici per il clima di fattiva collaborazione che si è instaurato con l'obiettivo unico di fare il bene della comunità ".