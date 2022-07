Poste italiane, partono i lavori di manutenzione straordinaria dell'ufficio di Borgo Sabotino

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Borgo Sabotino, in via Sabotino 11 a Latina, è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Tra le opere è prevista l’installazione di recuperatore di calore che ottimizzerà il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale. Inoltre, nell’ambito degli interventi, sono previsti anche due interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’abbassamento delle postazioni di lavoro per permettere un accesso facilitato alle operazioni di sportello e una rampa esterna per agevolare l’ingresso all’ufficio postale.