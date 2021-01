Meteo a Latina e nel Lazio: il vento e la pioggia non mollano. Rischio mareggiate

Latina resta nella morsa del maltempo, così come anche il resto della provincia e del Lazio. La pioggia non sembra voler lasciare il territorio pontino, mentre è sempre alta l’attenzione anche per il vento.

Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, ha emesso oggi un altro avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla mattinata di lunedì 25 gennaio, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, specie sui settori costieri esposti e zone appenniniche. Mareggiate lungo le coste esposte”. È inoltre in corso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso sabato e valido ancora dalla serata di oggi, domenica 24 gennaio, e per le successive 12 ore.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato inoltre la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per vento su tutte le zone di allerta del Lazio, e un’allerta arancione per criticità idraulica su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri.

Le previsioni a Latina

Nella giornata di lunedì 25 gennaio, come riporta il sito 3bmeteo.com, a Latina si prevedono “cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana”. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest.