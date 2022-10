Lanaterapia per combattere il tumore, la buona pratica del Goretti

‘Medicina 33’, la rubrica di approfondimento del Tg2, ha dedicato un ampio servizio alla Breast Unit dell’ospedale Goretti di Latina e alla Knitting Therapy o Lanaterapia che rientra tra le cosiddette terapie integrate in senologia, cioè quelle terapie che affiancano le terapie oncologiche tradizionali. La giornalista Lidia Scognamiglio è entrata in reparto per documentare il tutto ed intervistare il Direttore della Breast Unit Fabio Ricci oltre alle pazienti che utilizzando tale metodologia e alle volontarie dell’associazione Gomitolorosa Onlus che da anni si dedicano a questa attività.

Nel 2018 due Società l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e la SIO (Society for Integrative Oncology) ne hanno riconosciuto la validità scientifica.

Le linee guida sulle terapie Integrate sono state pubblicate sulla rivista Internazionale Journal of Clinical Oncology e la Lanaterapia rientra tra i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali individuati dalla Asl pontina. Un progetto fortemente voluto dalla direttrice generale Silvia Cavalli, da sempre attenta nel comunicare il messaggio della cultura della prevenzione, l’adeguatezza delle cure con l’umanizzazione del percorso di presa in carico delle donne colpite dal tumore al seno.

La Lanaterapia si pratica in 20 ospedali Italiani da parte dall’Associazione Gomitolorosa Onlus sostenuta da medici e volontari, che promuove il lavoro a maglia per ridurre l’ansia, lo stress e i disturbi dell’umore. Con un gomitolo di lana e un uncinetto, le donne hanno la possibilità di distrarre la mente durante tutti i momenti di attesa per le terapie. Lavorare a maglia in compagnia migliora la capacità di comunicare, la socializzazione, stimola la zona prefrontale della corteccia cerebrale, quella abilitata ai pensieri superiori migliorando la qualità della vita delle pazienti colpite dalla malattia.