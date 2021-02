'I luoghi del cuore': il Nicolosi ottiene 2354 voti e può accedere al bando per finanziare un progetto

Non è arrivato tra i primi dieci a livello nazionale ma il quartiere Nicolosi di Latina ha raggiunto comunque un buon risultato nella classifica del decimo censimento 'I lughi del cuore' promosso dal Fai, Fondo italiano per l'ambiente. Lo storico quartiere ha infatti superato la soglia dei 2mila voti, 2354 per l'esattezza, e si è piazzato tra quelli più votati del Lazio. Questo risultato, ottenuto grazie all'impegno del Comitato di quartiere Nicolosi,consente di partecipare al bando per la realizzazione di un progetto all’interno del quartiere.

"Tutto il nostro lavoro, il nostro sacrificio, l’entusiasmo e la speranza di 2354 persone che hanno creduto in noi hanno prodotto questo risultato - commentano i componenti del Comitato - nonostante abbiamo iniziato la raccolta con due mesi di ritardo, nonostante la pandemia e le restrizioni dovute al COVID 19, nonostante ci siano state annullate delle giornate FAI nel quartiere, nonostante gli ultimi gazebo di raccolta firme annullati, ce l’abbiamo fatta!! E ne siamo entusiasti! Finalmente abbiamo tra le mani una possibilità concreta per il nostro quartiere! Il quartiere “punto zero” storico per la nostra città! Ora speriamo che il Comune di Latina, che deve farci da tramite non rimanga latente perchè sarebbe davvero un peccato non ‘sfruttare’ questa occasione".