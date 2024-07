Si prepara la manifestazione della Cgil, Landini a Latina contro un "modello di impresa che sfrutta e uccide"

"Fermiamo un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide. Contro lo sfruttamento lavorativo, basta caporalato, basta appalti e subappalti irregolari, basta morti sul lavoro". E' questo il messaggio che, dopo la morte di Satnam Singh, il bracciante vittima di un incidente sul lavoro dopo aver perso il braccio in un macchinario, la Cgil fa partire proprio da Latina con una grande manifestazione nazionale in programma per la giornata di domani, 6 luglio.

Il corteo partirà alle 9.30 da via Vittorio Cervone, nella zona delle autolinee del capoluogo, e arriverà in piazza della Libertà, dove è previsto, alle 11.30, l'intervento del segretario generale della Cgil Maurizio Landini. "Bisogna fermare un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide le persone, non possiamo più aspettare - ha commentato lo stesso Landini -Per questo sabato saremo a Latina per una grande mobilitazione nazionale. Di fronte alla disumanità della morte di Satnam Singh, alla strage continua di morti sul lavoro, alla precarietà e all'impoverimento di chi per vivere ha bisogno di lavorare, è il momento della mobilitazione permanente per la libertà nel lavoro e la giustizia sociale, con l'utilizzo di ogni strumento democratico: la piazza, lo sciopero, la solidarietà, la contrattazione collettiva, il contenzioso giuridico e il ricorso ai referendum per abrogare leggi balorde e sbagliate".

"Sono 3 milioni le lavoratrici e i lavoratori - sottolinea la Cgil - in condizioni di irregolarità nel nostro Paese in tutti i settori e in tutte le attività, su 100 lavoratori regolari, quasi 13 sono in nero o in grigio. E 230mila sono gli occupati impiegati irregolarmente nel settore agricolo". Inoltre "le 3.208 vittime di sfruttamento o caporalato, 2.123 in agricoltura e 897 nei settori del terziario, sono solo la punta dell'iceberg".